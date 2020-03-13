Белоусов признал, что России придется смириться с новой ценой на нефть

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов признал, что стране придется смириться с ценой на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.

По словам Белоусова, России придется жить в «новой устойчивой реальности».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, из-за чего резко увеличился курс доллара и евро к рублю.

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