Песков отреагировал на слова Кудрина о росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что слова Кудрина — это его субъективная точка зрения. Несмотря на то что Кудрин опытный экономист, нельзя опираться только на одну точку зрения в оценке экономической ситуации в стране.

Песков также призвал рассматривать подобные вопросы в комплексе, то есть учитывать позицию правительства и статистических ведомств.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что на данный момент рынок находится «в состоянии пилы», поэтому сложно делать какие-либо определенные заключения. Необходимо более детально изучить тренды, подчеркнул Песков.

Ранее Кудрин заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться.