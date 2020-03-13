Мировые цены на нефть растут на 2% после волатильной недели

Мировые цены на нефть повышаются почти на 2% в пятницу, 13 марта, после срыва сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 8.09 мск стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,93%, до $33,86 за баррель.

Цены апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 2,03%, до $32,14 за баррель. С начала недели котировки лишились около 20-25%.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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