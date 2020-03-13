СМИ: Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Росреестр засекретил данные о недвижимости депутата от партии «Единая Россия» Валентины Терешковой. Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество информация о владениях Терешковой отсутствует.

Ранее депутат предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Глава государства поддержал данную инициативу.

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