Путин рассказал об отличиях олигархов 90-х от современных

Президент России Владимир Путин поделился мнением относительно того, чем олигархи 90-х отличаются от современных. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства признался, что знал всех бизнесменов того периода и со всеми работал.

Президент ответил на вопрос, «чем нынешние капитаны бизнеса лучше олигархов 90-х».

По его словам, главное — не допускать предпринимателей к управлению страной и не позволять им влиять на политические решения.

Путин отметил, что «и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы».

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — сказал президент.

Он также добавил, что современные руководители такой привилегией не пользуются.

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