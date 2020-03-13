Зафиксировано рекордное падение биткоина с апреля 2019 года

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу, 13 марта, впервые с апреля 2019 года упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Об этом следует из данных электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Так, по состоянию на 02:26 мск курс биткоина обрушился до $4,933.

При этом на 3:46 мск данная криптовалюта становится дешевле на 6,43%. Стоимость на этот момент биткоина достигла $4,544.

12 марта биткоин продемонстрировал сильнейшее падение с мая 2019 года, опустившись ниже $6 тыс.

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