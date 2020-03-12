Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране. Однако на фоне текущей экономической ситуации, как считает Кудрин, данные цели не смогут быть достигнуты.
«К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин.
Он также отметил, что в этом году рост экономики России будет около нуля при текущем уровне цен на нефть.