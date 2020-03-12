Корпорация МСП провела стратегическую сессию в Свердловской области

12 марта 2020 года представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели в Свердловской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.

В рамках мероприятия состоялась официальная встреча Генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана и Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Улучшение делового климата, рост предпринимательской инициативы, инвестиционной активности – ключевые условия развития экономики региона, успешной реализации социальных задач. Сегодня по основным показателям развития малого и среднего бизнеса мы входим в первую пятерку российских регионов. У нас более 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, они обеспечивают занятость не менее трети трудоспособных жителей Свердловской области. Мы уделяем самое серьезное внимание развитию малого и среднего бизнеса в регионе, формируем благоприятную для предпринимателей среду. У нас для этого создана вся необходимая инфраструктура», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава Корпорации МСП также отметил, что созданная в регионе инфраструктура является одной из наиболее благоприятных в стране для развития малого и среднего бизнеса.

«Свердловская область демонстрирует впечатляющие результаты по таким направлениям, как кредитно-гарантийная поддержка МСП, обеспечение доступа к закупкам субъектам МСП (при это стоит отметить успехи последнего года: прирост объема закупок крупнейшими компаниями у МСП составил порядка 8% и достиг 126 млрд рублей), а также востребованность портала Бизнес-навигатора МСП. Портал Бизнес-навигатора МСП востребован у предпринимателей Свердловской области, на нем зарегистрировано около 60 тысяч уникальных субъектов МСП, а порядка 58% пользователей смогли увеличить доход и/или численность работников», — подчеркнул Александр Браверман.

В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Свердловской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере около 58 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации и пр.

В ходе мероприятия Председатель МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил, что в 2019 году банк профинансировал субъекты МСП Свердловской области на 2,6 млрд рублей. Среди основных приоритетных ниш, определенных банком в рамках участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в регионе активнее всего кредитовались высокотехнологичные предприятия и компании-«газели».

В рамках стратегической сессии презентованы пять новых инвестиционных проектов. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации.

ООО «Производство» планирует привлечь финансирование для строительства перерабатывающего-логистического комплекса и приобретения оборудования для производства быстрозамороженных овощей и фруктов. Компания «Стаффтрак», занимающаяся перевозками, заинтересована в приобретении новых транспортных средств для своего автопарка. ООО «СК «Гранд-Строй» представило проект строительства и ремонта бюджетных учреждений. Предприятию «НПП «Керамические системы»» финансовая поддержка необходима для расширения продуктовой линейки. ООО ПКФ «ПромИнвест» презентовало проект, предполагающий увеличение объемов производства благодаря приобретению современного производственного оборудования.

Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 2 млрд рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание около 500 новых рабочих мест.

На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»). «Зеркальный реестр проверок» создан на Портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 23 октября 2018 года.

Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. На основе аналитики, собранной с помощью функционала «Зеркального реестра проверок», контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На сегодняшний день более 60 тысяч субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму около 400 млрд рублей.