Глава «Тинькофф банка» рассказал, почему проблемы Тинькова не касаются бизнеса группы

Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз рассказал «Ведомостям», почему налоговые претензии властей США и болезнь Олега Тинькова не влияют на бизнес группы.

«Есть неприятный в первую очередь для Олега Тинькова и для нас информационный фон, но это никак не влияет на стабильность группы и работу банка. И поэтому это никак не может влиять на вклады», — говорит Хьюз.

По его словам, если кто-то хочет позвонить или забрать вклад через мобильное приложение, «никаких вопросов с этим вообще нет».

СМИ сообщали недавно о проблемах Олега Тинькова. Сам он рассказал о проблемах со здоровьем. У него обнаружили лейкемию.

На этом фоне Налоговая служба США потребовала его экстрадиции из Великобритании.

Хьюз настаивает, что налоговые дела Тинькова вообще не касаются группы.

«Я не знаю ничего о налоговых делах Олега, равно как и все мои коллеги. У него своя команда юристов, финансистов, пиарщиков, и они этим занимаются, я просто не в курсе. Все, что я знаю, – это то, что мы раскрыли на бирже. Но после жирной оговорки, что я не знаю ничего о личных делах Олега, я могу сказать следующее. Я полагаю, что у Олега достаточно ликвидных средств, чтобы закрыть свой вопрос, не прибегая к продаже акций. Это мое ощущение», — отметил предправления «Тинькофф банка».

«Я иногда вижу комментарии, что Олег Тиньков возглавляет банк, — говорит Хьюз. — Людям проще так думать. И раньше у нас не было необходимости развеивать это представление. Но в действительности он не руководитель банка и никогда не был им. Руководитель группы и банка я. Есть целая команда людей, которые работают вместе более 10 лет. Олег не в бизнесе, он наш основатель и находится на уровне стратегии. Олег – наш духовный отец. Мы от него черпаем вдохновение, он дает нам советы. Надо думать об Олеге так. Он не рулит нашим бизнесом, он не участвует в разработке продуктов. Когда он говорит, что узнает о жизни банка из СМИ, это правда».