Трамп не обсуждал с Кремлем сложившуюся ситуацию на рынке нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп не обсуждал с Кремлем текущую ситуацию на нефтяном рынке, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что Трамп не обсуждал падения цен на нефть.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на 12 марта снизился на 84 копейки и составил 81,02 рублей. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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