Мишустин заявил, что не Россия была инициатором выхода из ОПЕК+

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства.

Также он добавил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках. Премьер отметил, что принимаются меры для стабилизации ситуации.

Сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. Россия настаивала на сохранении прежних условий, а Саудовская Аравия хотела сократить добычу нефти из-за коронавируса. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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