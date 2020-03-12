Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Об этом сообщает NTV.
Эрсой также заявил, что власти намерены предпринять ряд мер для поддержки туристического бизнеса в сложившейся ситуации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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