Эксперт прокомментировал заявление Минфина Эстонии о начале экономического кризиса

Завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев заявил, что кризис в Эстонии начался много лет назад. Об этом сообщают «Известия».

По словам эксперта, экономический кризис в Эстонии, как и во многих других европейских странах находится в затяжной фазе.

Ведев объяснил упадок тем, что в стране дорогая рабочая сила, при этом высокая долговая нагрузка и низкая эффективность труда.

Эксперт также предупредил, что кризис может настигнуть и российскую экономику, если во второй половине года не удастся остановить вспышку коронавируса и не восстановятся цены не энергоносители.

Ранее министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике. Он обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.