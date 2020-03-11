«Группа Тинькофф» отчиталась о рекордной чистой прибыли за IV квартал и весь 2019 год

TCS Group Holding («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания») сообщила в среду о рекордной чистой прибыли за четвертый квартал и целиком за 2019 год, а также объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год.

Так, чистая маржа в 2019 году выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом и составила 86,8 млрд руб.

Чистая прибыль за четвертый квартал и целиком за 2019 год составила 11,0 млрд руб. и 36,1 млрд руб. соответственно.

В 2019 году было привлечено более 4,3 млн новых клиентов по кредитным продуктам, а чистый прирост кредитного портфеля в 2019 году составил 66%.

Стратегия построения экосистемы для наших клиентов, которую мы реализуем последние 7 лет, приносит по-настоящему блестящие результаты, и сегодня Тинькофф – это не только лучшие финансовые сервисы для населения, но по-настоящему инфраструктурный лайфстайл оператор, позволяющий нашим клиентам решать практически любые бытовые вопросы внутри приложения Тинькофф, заявил, комментируя опубликованную отчетность, председатель правления Оливер Хьюз.

«В 2019 году число наших клиентов увеличилось на 3 млн человек, более 4,3 млн человек привлечено в рамках кредитных продуктов, — отметил он. — Сегодня нашими клиентами являются свыше 10 млн россиян, более четверти из которых пользуются 2 и более продуктам Тинькофф».

По его словам, лайфстал-сервисы пользуются уверенным спросом со стороны клиентов: ежемесячно наши клиенты покупают порядка 370 тысяч билетов в кино, 25 тысяч билетов на концерты, 19 тысяч театральных билетов, делают 12 тысяч резервов столиков в ресторанах, 55 тысяч покупок авиабилетов, 50 тысяч бронирований отелей.

Кроме того, совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере $0,21 на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно $42 млн.