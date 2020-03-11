Цены на лекарства в России могут вырасти на 5% на фоне падения рубля

Стоимость лекарств вырастет на 5% к концу 2020 года при сохранении текущего курса рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

«Последствия потребитель сможет ощутить при долгосрочном сохранении — не менее полугода — такого уровня курса валют», — объяснил он.

Взрывного роста цен на лекарства ожидать не стоит, поскольку значительную часть рынка составляют необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

«Есть хорошо работающий механизм — это список ЖНВЛП, цены зарегистрированы в рублях постановлением правительства. Этот механизм хорошо сдерживает рост цен», — подчеркнул гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев.

По его мнению, у россиян нет никакой необходимости покупать лекарства «впрок».

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, нацеленный на борьбу с завышением цен в аптеках.

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