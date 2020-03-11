В Минфине заявили, что бензин в России не подешевеет из-за обвала нефтяных цен
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Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что стоимость бензина в РФ не снизится из-за недавнего обвала цен на нефть, но и повыситься не должна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что цены снижаются из-за обвала нефтяных котировок.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что падение стоимости нефти не повлияет на розничные цены на бензин в РФ, они будут стабильными на АЗС.
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