Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Названы товары, которые подорожают в цене после снижения курса рубля. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты рассказали, что сначала в цене возрастут электроника, детские товары, а также бытовая техника, фармацевтика, одежда и обувь.

Глава Ассоциации фармацевтических производителей России Виктор Дмитриев заявил, что препараты иностранного производства могут повыситься в стоимости на 30%.

Также предполагается, что в сфере потребительской электроники цены возрастут на 20%, стоимость одежды, обуви, а также детских товаров может увеличиться на треть.

На автомобилестроение изменение курса национальной валюты повлияет в плюс на 5%. Кроме того, по мнению экспертов, на 10-15% стоит ждать увеличения стоимости жилья.

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