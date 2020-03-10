Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне. Об этом он написал в статье для National Interest.

По мнению Гвоздева, Россия вступила в экономическую борьбу на нефтяном рынке, сделав ставку на то, что она сможет до конца года взять реванш у Соединенных штатов и восстановить отношения с Саудовской Аравией.

Профессор отметил, что «талантливая команда» Минфина России подготовила условия для достижения данных целей. Российский бюджет, как считает Гвоздев, может выдержать трудности ценовой войны.

Он также обратил внимание на политику Кремля в Сирии.

«Россия готова взять на себя риски возможной эскалации, чтобы получить преимущество или дискредитировать Соединенные Штаты», — заявил профессор.

Груздев считает, что срыв сделки ОПЕК + произошел, потому что ее условия перестали быть выгодными для российских компаний.

По мнению Груздева, российский лидер Владимир Путин вынес урок из торговых войн Трампа: «будьте готовы к краткосрочному ущербу, если вы думаете, что ваши противники будут вынуждены уступить.» Профессор считает, что, возможно, эти предположения подтвердятся в ближайшее время.

Ранее Эр-Рияд опроверг сообщения о планах вести ценовую войну с Москвой на рынке нефти.