Экономист рассказал, как скажется понижение курса рубля на россиянах
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Экономист Константин Селянин назвал возможные последствия снижения курса рубля для россиян. Об этом пишет Ura.ru.
Так, по его мнению, это скажется на ценах импортных товаров. В особенности — на импортируемых из Китая. Эксперт отметил, что подорожает одежда, обувь, мебель и гаджеты.
Кроме того, из-за коронавируса ряд китайских предприятий приостановили свою работу. Поэтому россияне могут столкнуться с физической нехваткой товаров.
«Придется везти товары из других стран, что приведет к росту цен», — добавил Селянин.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Из-за этого произошло обрушение цен на нефть и падение рубля.