Экономист рассказал, как скажется понижение курса рубля на россиянах

Экономист Константин Селянин назвал возможные последствия снижения курса рубля для россиян. Об этом пишет Ura.ru.

Так, по его мнению, это скажется на ценах импортных товаров. В особенности — на импортируемых из Китая. Эксперт отметил, что подорожает одежда, обувь, мебель и гаджеты.

Кроме того, из-за коронавируса ряд китайских предприятий приостановили свою работу. Поэтому россияне могут столкнуться с физической нехваткой товаров.

«Придется везти товары из других стран, что приведет к росту цен», — добавил Селянин.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Из-за этого произошло обрушение цен на нефть и падение рубля.