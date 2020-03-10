«Известия» назвали самые экономически здоровые регионы России

Самыми экономически здоровыми регионами являются Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Сахалинская,Тюменская, Магаданская, Московская и Ленинградская области; Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Издание отмечает, что состояние этих регионов за прошедший год улучшилось, на что повлияло замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора.

Старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева заявила, что наилучшую динамику продемонстрировала Сахалинская область. По ее словам, этот регион прибавил 59% в индексе динамики экономического здоровья.

«Это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций, ростом добычи нефти по проекту «Сахалин-1» и налоговой базы в долларовом эквиваленте, — пояснила Галиева.

При этом в десятке антилидеров по экономическому здоровью регионов находятся Чеченская республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Специалисты в качестве фактора отрицательной динамики называют отсутствие или наличие у данных регионов незначительного объема сырья.