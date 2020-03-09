Мишустин провел совещание по обеспечению стабильности экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались необходимые меры по обеспечению стабильности российской экономики в текущей ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности России к последствиям заседания ОПЕК+, на котором не было продлено соглашение о сокращении добычи нефти. Новак заверил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в рамках российского прогноза.

По словам главы Минэнерго, российская нефтяная отрасль имеет качественную ресурсную базу и достаточный запас финансовой прочности. Она сможет остаться конкурентоспособной «при любом прогнозируемом уровне цен», подчеркнул министр.

При этом министр финансов Антон Силуанов добавил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволят сохранить стабильность в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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