Создатель клиники «Мать и дитя» заявил в полицию о вымогательстве миллиона рублей

Создатель клиники «Мать и дитя» Марк Курцер обвинил бизнесмена Константина Зарецкого в вымогательстве более миллиона рублей и шантаже, передает РЕН.

Курцер не в первый раз жалуется на Зарецкого. В 2012 году жена предпринимателя находилась в клинике, где родила двух детей. Один из них, весом в 790 грамм, не выжил. Зарецкий попытался получить с врача миллион рублей за нераспространение о нем негативной информации.

Против супругов возбудили уголовное дело о вымогательстве, но подозреваемые улетели за границу. В 2014 году Интерпол задержал Зарецкого и доставил его в Россию. Теперь предприниматель требует не только выплаты миллиона рублей, но и прекращения дела против его супруги.

По заявлению Курцера проводится проверка.

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