В ПФР рассказали о жительнице Омской области с пенсией в 52 тыс. рублей

Заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич сообщила, что в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля, передает портал Superomsk.ru.

По ее словам, эту сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах.

«На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий», — сказала Смигасевич.

Как стало известно, средний размер пенсий в данном регионе составляет 13 813 рублей.