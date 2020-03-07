«Для американского сланца серьезные потери»: эксперт о выходе России из сделки ОПЕК+

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал выход России из сделки ОПЕК+ в интервью «Газете.Ru».

«Это выход в самостоятельное пространство. Если в рамках ОПЕК+ мы были частью большого проекта и играли по законам картельного бизнеса, то выход из ОПЕК+ означает, что Россия начинает самостоятельную игру на мировом рынке. Проблема в том, что у нас большинство анализов строится исходя из товарного рынка нефти, то есть снизить/повысить. Но при этом забывается, что ценообразование происходит на бирже, то есть у нас к 2% реальных торговых сделок добавляется 98% продажи фьючерсов - контрактов без обязательств по поставке нефти. Это чистые спекулятивные механизмы. Собственно говоря, там и формируется цена основная, то есть там игра идет биржевая, и играют крупные игроки — инвестиционные банки, которые были допущены специально к этой игре накануне 2014 года, после кризиса 2008 года были сняты ограничения для биржевой игры. Поэтому оценивать с точки зрения товарного рынка - это, на мой взгляд, значит находиться в рамках чужого проекта и плясать под чужую дудочку. Вот Россия, на мой взгляд, сделала шаг верный, потому что, находясь в общем проекте, мы фактически спонсировали сланцевую добычу, то есть перекрывалась за счет доходов биржевых. Если посмотреть на отчеты сланцевых компаний с 2008 года, то они операционно все убыточные. Рост идет за счет роста капитализации. Раздуваются перспективы, возможности, рассказывают про новые технологии, которые обеспечат снижение себестоимости добычи», — сказал эксперт.

Говоря о том, что выход России из сделки ОПЕК+ может значить для американского сланца, эксперт отметил, что это будут большие потери.

«Я думаю, что для американского сланца это серьезные потери. Там порог рентабельности значительно ниже, чем у нас. Там постоянно нужно бурить. Она по определению дороже, чем любая другая нефть и любой другой газ. В итоге, сланцевая добыча окажется нерентабельной. Нужно также принять во внимание закредитованность сланцевых компаний. Российские же нефтяники вполне могут обеспечить рентабельность добычи при снизившихся ценах, а значит у России появляется шанс вернуть себе свою долю рынка, вытеснив американские сланцы. Долю, которая была утрачена в тот период, когда российская нефтяная отрасль находилась в тисках ОПЕК+ и наша нефть уступала место американской. Фактически, сейчас мы будем наблюдать обратный процесс. Момент также выбран удачный - заметим, что именно сейчас сланцевые компании США формируют бюджет на год, и падение цен вынудит их признать себя банкротами, — заключил Крутаков в интервью «Газете.Ru».