В Эфиопии назвали предварительную причину крушения Boeing 737 MAX
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Эфиопские следователи полагают, что крушение лайнера Boeing 737 MAX могло произойти из-за особенностей конструкции борта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующий документ будет обнародован 10 марта.
Согласно изданию, индонезийские следователи, в свою очередь, считают, что крушению содействовали конструкция самолета, плохое техническое обслуживание и действия пилотов.
В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту, среди них в том числе были трое россиян.
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