Совладелец «Лукойла» рассказал о потерях России от разрыва сделки с ОПЕК

Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун оценил потери российской стороны от распада сделки ОПЕК+. Об этом сообщает The Bell.

Он назвал решение «неожиданным» и «мягко говоря нерациональным».

Федун отметил, что в день страна будет терять от $100 млн до $150 млн. По его мнению, это будет связано с ожидаемым снижением цены на нефть до $40 с $60 за баррель, а также он уточнил, что российский экспорт составляет пять млн баррелей в день.

Совладелец «Лукойла» добавил, что несмотря на намерение российских компаний увеличить добычу на 2-3%, это не сможет компенсировать потери от разрыва сделки.

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