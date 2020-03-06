Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как стало известно, в определенный момент торгов цена золота выросла на 1,1%, достигнув $1690 за унцию. Это является максимумом с января 2013 года.

Согласно данным на 17:10 мск, спотовая цена золота установилась на отметке в $1681,1 за унцию.

Кроме того, до $905,22 за унцию возросла стоимость платины. В ходе торгов она достигла пика с августа этого года, подскочив на 4,3%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности

— Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

— На фоне торговой войны: цена на золото побила шестилетний рекорд