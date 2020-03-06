В Минтруде рассказали о системе оплаты больничных из-за карантина

В Минтруда рассказали, что больничные листы из-за карантина будут оплачиваться работодателем, как и обычные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на персс-службу ведомства.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что российские власти делают все возможное для сдерживания новой инфекции. Случаи заражения в России — единичны, поэтому нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования.

«Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания», — добавили в Минтруде.

Так в ведомстве ответили на инициативу депутата Госдумы Андрея Ветлужских, который предложил увеличить размер больничных выплат для граждан, оказавшихся на карантине из-за коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 98,1 тыс. человек, при этом вылечились — 54 994, скончались — 3 368.