Минтруд уточнил, как будут оплачивать больничные из-за карантина

В Минтруде сообщили, что российские работодатели будут оплачивать больничный из-за карантина как больничный по болезни, передает «Московский комсомолец».

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянам, которых отправят на карантин из-за коронавируса, могут увеличить выплаты по больничным.

Однако в ведомстве заявили, что менять основы социального страхования нет оснований.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 965, скончались — 3 327.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на коронавирус

— В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

— Власти Москвы обязали работодателей измерять температуру сотрудникам из-за коронавируса