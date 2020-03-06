Рубль незначительно меняется к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 6 марта, рубль показал небольшое рост к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 14 коп. до 67,48 руб.

В свою очередь, курс евро уменьшился на 15 коп. и достиг отметки — 75,75 руб.

Нефть марки Brent снизилась на 0,62% и составила 49,66 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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