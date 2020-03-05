Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, по его мнению, развитие новых технологий ставит под угрозу целый ряд профессий. В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников.

При речи о полном исчезновении этих профессий нет, говорится лишь о сокращении количества их представителей.

Силуанов также сакцентировал внимание на том, что сейчас экономика растет у стран, которые активно внедряют новые технологии за счет повышения производительности труда.

Об этом министр финансов заявил в ходе своего выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.