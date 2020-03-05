Эксперт рассказал об эффекте от поручения Путина по сельскому хозяйству

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать предложения по вопросам предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям права на применение нулевой ставки налога на прибыль при продаже продукции, переработанной третьими лицами.

Ответственным по этому вопросу назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен главе государства до 30 апреля.

Это нововведение даст очень сильный импульс развитию сельского хозяйства, рассказал «Газете.Ru» член генерального совета «Деловой России», замглавы фермерского хозяйства «Возрождение» Константин Юров.

«Пример: я вырастил сахарную свеклу и отдал ее на завод для переработки в сахар. Заплатил заводу, допустим, 10 рублей за кг. Взял сахар и начал продавать. Но из-за того, что я перерабатывал свеклу не на своих мощностях, которых у меня нет, все доходы от продажи сахара не будут считаться сельхоздеятельностью, и облагаться не нулевым налогом, а 20%», — пояснил специалист.

При переработке же продуктов на своих предприятиях предприниматель не платит налог на прибыль.

Теперь же сельхозпроизводители надеются, что эта правовая лакуна всё-таки будет ликвидирована.