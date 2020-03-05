Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкртом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудными экономическими условиями на фоне распространения коронавируса, следует из сообщения основного акционера Virgin Atlantic.

Авиакомпания прекращает все перелеты несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который инвестировал в компанию более £135 млн (больше 11 млрд рублей) с 2019 года.

Flybe осуществляла перелеты между 85 городами в Европе и 38% внутренних рейсов Великобритании. Ежегодно компания перевозила около 8 млн пассажиров.

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