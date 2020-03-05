«Когалымавиа» предъявила иск Египту на $200 млн

Находящаяся на стадии банкротства авиакомпания «Когалымавиа» и турецкий туроператор Prince Group подали иски в отношении Египта. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя Оксану Головину.

Компании требуют компенсацию в размере около $200 млн. В такую сумму они оценили прямой ущерб от теракта на борту Airbus А321 над Синаем и потерю своих инвестиций в экономику Египта.

«Когалымавиа» и Prince Group вменяют Египту отсутствие систем безопасности в его аэропортах и официального заключения о причине крушения самолета, невыплату компенсаций пострадавшим компаниям и семьям погибших, а также вину в упущенной выгоде «Когалымавиа».

Отмечается, что первые слушания по по делу состоялись в 2020 году, хотя иски были направлены еще три года назад. Это время потребовалось на обмен документами и меморандумами по делу.

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», погибли все 224 человека, находившихся на борту. Спустя две недели после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на борту самолета произошел теракт. Ответственность за взрыв СВУ взяли на себя боевики террористической группировки.

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