Россия и Саудовская Аравия не договорились о снижении добычи нефти из-за коронавируса

Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства из-за распространения коронавируса, передает Bloomberg и Reuters со ссылкой источники.

Вопрос обсуждался на заседании мониторингового комитета 4 марта. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на из-за коронавируса. Россия считает подобные меры излишними.

Другие делегаты отказались раскрывать достигнутые участниками сделки рекомендации.

Снижение цен на нефть может негативно сказаться на курсе рубля. Однако российский министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что «бюджет наш защищен», и даже при ценах на нефть в $30 за баррель России ничего не угрожает.

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