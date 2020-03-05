Каждый десятый россиянин назвал себя фрилансером

Более 10% опрошенных россиян назвали себя фрилансерами, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Опрос показал, что каждый десятый говорил, что он самозанятый. Еще четверть граждан, не считающих себя фрилансерами, заявили о желании перейти на данный формат работы.

При этом 15% респондентов сказали, что под понятием «фрилансер» они понимают человека, который самостоятельно находит себе работу. Еще по 5% добавили, что это тот, кто работает на себя и зарабатывает удаленно.

Россияне полагают, что за последние несколько лет фрилансеров в стране стало больше, добавляется в исследовании.

Опрос проводился 24 февраля. В нем поучаствовали 1,5 тысяч граждан старше 18 лет.

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