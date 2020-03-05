Цена нефти Brent упала после новостей по ОПЕК+

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае во время торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,35% — до $51,68 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным торгов, фьючерс на нефть марки WTI выросла на 0,15% — до $47,25 за баррель.

Цена на нефть Brent опускается из-за новостей об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан выступили против инициативы об усилении сокращения добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса.

Известно, что глава российского Минэнерго Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он является сопредседателем наравне с саудовским коллегой) до его завершения. 6 марта Новак вернется в Вену на министерскую встречу ОПЕК+, где, как предполагается, он представит свой вариант развития соглашения о сокращении добычи нефти.

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