В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

Минтруд России разрабатывает реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Основная цель законопроекта — предоставить всем гражданам гарантированные страховые выплаты. Данная задача будет реализована с помощью Фонда социального страхования (ФСС), который с 2021 года возьмет на себя обязанность по оплате компенсаций россиянам.

Уточняется, что в числе страховых выплат больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.

В пресс-службе кабмина пояснили, что изменение положительно отразится на качестве обслуживания граждан. Законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре 2021 года.

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