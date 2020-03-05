«Известия»: в России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Уточняется, что соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд. Его реформой является гарантированное получение гражданами всех страховых выплат, что будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан.

Также отмечается, что работникам данный законопроект дает ряд преимуществ. В частности, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, по словам зампреда думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя спокойнее, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС.

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