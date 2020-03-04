Экс-стратег «Интер РАО» Мирсияпов назначен помощником первого вице-премьера Белоусова

Ильнар Мирсияпов назначен помощником первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Мирсияпов будет курировать инфраструктурные отрасли, инвестиции, тарифное регулирование.

В секретариате Белоусова от комментариев отказались.

Председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка», председатель правления АО «АТС» Максим Быстров назвал Мирсияпова профессионалом своего дела.

«Он довольно долго работал в крупных компаниях. Поэтому — если ему хочется попробовать себя в качестве чиновника Белого дома — то это хороший вариант. Для Белоусова это тоже, несомненно, приобретение», — считает Быстров.

В его представлении, Мирсияпов хорошо разбирается в электроэнергетике, понимает, как работает сложная для регулирования отрасль: «Отрасль эта, как мы понимаем, многогранная. Со множеством интересантов».

В свою очередь, знакомый с работой Мирсияпова источник рассказал «Газете.Ru», что тот - известный в своей отрасли специалист, который приносит результат.

«Его переход к Белоусову подчёркивает, что первый вице-премьер собирает мощную команду из специалистов по всем тематикам для реализации нацпроектов и усиления работы в курируемых отраслях», — объяснил источник.