Природное золото на 11 млн рублей изъяли в Якутии
В Якутии сотрудники УФСБ задержали выходца из Армении, у которого было найдено три килограмма природного россыпного шлихового золото, общей стоимость около 11 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления.
Драгоценный металл был обнаружен 27 февраля во время обследования автомобиля мужчины. Предполагается, что он собирался вывезти золото, чтобы в дальнейшем продать его. «Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка РФ составила около 11 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.
В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по ст. 191 «Совершение сделки,… незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере».
Известно, что все изъятое золото будет направлено в доход государства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности