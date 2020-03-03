Российский рынок акций вырос после неожиданного снижения ставки ФРС США

По итогам торгов во вторник, 3 марта, индекс МосБиржи вырос на 2%, достигнув 2821,37 пунктов, индекс РТС повысился на 4,2% до 1358,03 пункта. Максимальный рост среди голубых фишек был у «Мечела» - 5,4%. Курс доллара упал больше, чем на рубль – до 65,4 рубля.

Это произошло на фоне снижения Федеральная резервная система (ФРС) США на экстренном заседании ставку на 0,5% из-за коронавируса. В ведомстве, которое фактически выполняет функции американского Центрального банка, единогласно приняли решение изменить ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%, следует из пресс-релиза Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

«Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня [во вторник] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам», — сообщает регулятор.

Срочные заседания не проводились более 10 лет — с финансового кризиса 2008 года. Еще одна, на этот раз плановая, встреча планируется 17-18 марта.

Президент США Дональд Трамп уже призвал ФРС продолжать сокращение ставки.

«Федеральная резервная система снижает [ставку], но должна смягчать еще больше и, что более важно, стать в равную позицию с другим странами и конкурентами. Мы не играем на равных. Это нечестно по отношению к США», — написал политик в Twitter.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что таким образом американские власти признали ущерб, нанесенный распространением заболевания стране.

«В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской», — отметил он.

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