«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что «Газпром» снизил стоимость поставляемого газа для республики на 40%. Об этом сообщает ТАСС.

Борисов назвал скидку российской компании «символичным подарком» к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Кроме того, премьер подчеркнул, что диверсификация снижает цены на «голубое топливо».

Как заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, большую роль в переговорах между «Газпромом» и «Булгаргазом» сыграла Европейская комиссия.

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