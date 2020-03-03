Российский рынок бизнес-авиации не показал оживления на фоне рекордного роста в мире

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Российский рынок бизнес-авиации в 2019 году стагнировал, рассказали «Газета.Ru» эксперты и подтверждают данные Росавиации.

Этот тренд идет вразрез с глобальным: мировые продажи бизнес-джетов в 2019 году стали рекордными за 10 лет.

«Стагнация наблюдается в последние три года, в то время как 5-7 лет назад в стране ежегодно регистрировалось вдвое больше воздушных судов с «российским» префиксом «RA»», — рассказал руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

По словам эксперта, в 2018-2019 годах спрос на бизнес-джеты в РФ находился на стабильно низком уровне. Из примерно 800 произведенных в прошлом году деловых самолетов в Россию попали только 8-10 крупных бизнес-джетов стоимостью от 30 млн рублей.

Согласно перечню Росавиации, который изучила «Газета.Ru», в 2019 году свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения на самолеты с количеством пассажирских мест не более 19 получили семь юридических лиц, в 2018 — девять, и последние пять лет это значение не выходит за пределы десятка. При этом данные относительно физических лиц ни Росавиация, ни ФТС предоставить не смогли.

В мире поставки бизнес-джетов в 2019 году выросли на 15% (с 703 до 809 самолетов), что стало максимальным объемом продаж с 2009 года, по данным Ассоциации производителей авиации общего назначения (GAMA).

По данным Петроченко, в данный момент в национальном регистре числится около 150 бизнес-джетов, при этом львиная доля — 470-500 экземпляров — зарегистрирована за рубежом.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об освобождении от уплаты НДС при ввозе воздушных судов.

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