Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который по традиции должен был состояться в апреле, переносится из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, отмена форума уже согласована с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Глава Крыма отметил, что о новой дате говорить не приходится, пока ситуация в мире не стабилизируется.

Аксенов подчеркнул, что временная отмена форума является чисто профилактической мерой, сдерживающей распространение заболевания. Участниками мероприятия являются гости из других стран, где в данный момент коронавирус активно распространяется.

Глава республики принес извинения всем, кто уже запланирован посетить форум, и пообещал проинформировать постоянных участников и общественность о новой дате мероприятия, когда она будет определена.

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