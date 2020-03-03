Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который по традиции должен был состояться в апреле, переносится из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, отмена форума уже согласована с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Глава Крыма отметил, что о новой дате говорить не приходится, пока ситуация в мире не стабилизируется.

Аксенов подчеркнул, что временная отмена форума является чисто профилактической мерой, сдерживающей распространение заболевания. Участниками мероприятия являются гости из других стран, где в данный момент коронавирус активно распространяется.

Глава республики принес извинения всем, кто уже запланирован посетить форум, и пообещал проинформировать постоянных участников и общественность о новой дате мероприятия, когда она будет определена.

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