Госбюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за пенсионной реформы

Государственный бюджет России сэкономил 21,5 млрд рублей, благодаря повышению пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что такой результат превзошел ожидания экспертов. Предполагалось, что в 2020 году пенсионная реформа принесет первые плоды в виде пополнения бюджета на 9 млрд рублей. Однако с момента запуска реформы 1 января 2019 года количество получателей пенсионных выплат сократилось на 401,3 тыс. В связи с этим, государственная казна сэкономила 21,5 млрд рублей.

В соответствии с оценкой Национального рейтингового агентства (НРА), в текущем году экономия может составить около 50 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что никаких изменений в пенсионную реформу не планируется. Российский лидер добавил, что все решения уже приняты и закреплены законом.