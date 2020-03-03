Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают «Известия» со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Отмечается, что экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. За девять месяцев 2019 года оно сократилось на 401,3 тысяч человек, что составляет 1,1% от всех получателей страховой пенсии по старости.

Изначально первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей. По оценкам НРА, в текущем году бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей.

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