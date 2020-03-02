Мэр Томска Иван Кляйн на церемонии вручения наград меценатам города по итогам 2019 года удостоил почетным знаком «Меценат города Томска» свою жену — гендиректора ОАО «Томское пиво» Галину Кляйн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Там пояснили, что данное звание вручается за многолетний вклад и финансовое участие бизнес-структур в развитие города. По заверению администрации города, победителей определяет специальная комиссия.

Власти города подчеркнули, что «Томское пиво» ежегодно вкладывает «значительные средства» в благоустройство и общественную жизнь города.

Иван Кляйн лично долгое время возглавлял ОАО «Томское пиво», однако покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром города, с того времени гендиректором компания является его жена.