В Иркутске задержанный за взятку чиновник съел вещдок

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Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев при задержания за взятку съел одну из улик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России по региону.

В сети появились кадры оперативной съемки, на которых видно, как при задержании в своем кабинете Журавлев берет небольшой лист бумаги, на котором записана так называемая черная бухгалтерия, и пытается его проглотить. Но он начинает кашлять, и силовик стучит его по спине.

Удалось ли в итоге извлечь лист бумаги из утробы чиновника — неясно.

Поясняется, что Журавлев был заключен под стражу за взятку в размере 160 тыс. руб., полученную от бизнесмена за выдачу санитарных сертификатов для экспорта леса.

По данным следствия, по тому же уголовному делу помимо Журавлева проходит еще «ряд должностных лиц». Следователи рассказали, что при обысках в кабинете одного из подозреваемых нашли кокаин.

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