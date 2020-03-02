Тиньков останется в Лондоне на время суда с IRS, заявили в TCS Group
close
Олег Тиньков будет пребывать в столице Великобритании в течение периода, который понадобится для рассмотрения судебных претензий, предъявленных ему налоговой службой США (IRS).
Об этом сообщает в понедельник, 2 марта, ТАСС со ссылкой на распространенный пресс-релиз головной компании «Тинькофф банка» TCS Group.
В сообщении также отмечается, что Тиньков был освобожден под залог. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом.
Возникшая ситуация не оказывает влияния на работу TCS Group и «Тинькофф банка», подчеркивается в пресс-релизе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Представитель Тинькова прокомментировал суд по претензиям налоговиков США
— Тинькофф заключил соглашение о титульном партнерстве с РПЛ и передал привет Олегу Тинькову